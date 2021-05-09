المنقوش تطالب بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد

طالبت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش اليوم، خلال زيارة أجرتها إلى المناطق الحدودية في الجنوب، بضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة خلال خطة زمنية تضعها لجنة خمسة زائد خمسة بإشراف أممي.

المنقوش أكدت أن الليبيين لن يعملوا حرسا لحدود أوروبا، داعية الدول الأوروبية إلى الالتزام باتفاقياتها الموقعة مع ليبيا، ولافتة إلى أنها ستؤدي زيارات في الأيام القادمة إلى بلدان منشأ الهجرة والبلدان التي يقع مواطنوها ضحية للاتجار، من أجل دعوتهم إلى تفاهمات ثنائية مع ليبيا لإعادة مواطنيهم إليهم بكرامة وإنسانية، كما أكدت أنها سترفع إلى مجلس النواب مشروع قانون يشدد العقوبات على المهربين والمتاجرين بالبشر.

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