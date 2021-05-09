المنقوش تطالب بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد

طالبت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش اليوم، خلال زيارة أجرتها إلى المناطق الحدودية في الجنوب، بضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة خلال خطة زمنية تضعها لجنة خمسة زائد خمسة بإشراف أممي.
المنقوش أكدت أن الليبيين لن يعملوا حرسا لحدود أوروبا، داعية الدول الأوروبية إلى الالتزام باتفاقياتها الموقعة مع ليبيا، ولافتة إلى أنها ستؤدي زيارات في الأيام القادمة إلى بلدان منشأ الهجرة والبلدان التي يقع مواطنوها ضحية للاتجار، من أجل دعوتهم إلى تفاهمات ثنائية مع ليبيا لإعادة مواطنيهم إليهم بكرامة وإنسانية، كما أكدت أنها سترفع إلى مجلس النواب مشروع قانون يشدد العقوبات على المهربين والمتاجرين بالبشر.
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