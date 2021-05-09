توزيع 150 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني

وزع المركز الوطني لمكافحة الأمراض على عدد من المناطق الليبية، 150 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وقال المركز إن عملية التوزيع التي شملت أيضا بعض المستلزمات الخاصة بالتطعيم، تأتي بالتعاون مع جهاز الإمداد الطبي، وهي في إطار الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، لتغطية الفئات المستهدفة.

وأعلن جهاز الإمداد الطبي، السبت، عن شروع مخزن الحلقة الباردة “شارع الزاوية”، بتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا”،” سينوفاك” الصيني، لمراكز منح الطعوم في البلديات التابعة لفرع طرابلس التي تضم أكثر من 44 بلدية والمراكز داخل مدينة طرابلس.

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