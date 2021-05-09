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مستشفى الجلاء يتعامل مع 300 إصابة جراء المشاجرات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مستشفى الجلاء التعليمي للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي عن إحصائية شاملة لحالات الدخول والتحويل ومعالجة الإصابات المختلفة لمدة 16 يوما على مدار النصف الثاني من أبريل الماضي.

وأحصى المركز، إسعاف ما يقرب من 6 آلاف إصابة جراء حوادث متفرقة منها المرورية التي اقتربت من 5 آلاف حالة، أما إصابات المشاجرات فقد تجاوز عددها 300 حالة، وسجل المستشفى في الفترة نفسها دخول ما يقرب من 700 حالة تتطلب الإيواء والعلاج.

وأجرى فريقه الطبي ما يقرب من 300 عملية جراحية وأكثر من 9 آلاف عملية تصوير أشعة وموجات صوتية، أما حالات الوفاة فقد بلغت 45 حالة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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