ليبيا الان

واصفًا إياها بـ «السيدة الحديدية».. رضوان الفيتوري: «المنقوش» وقفت أمام الآلة الارهابية التي تحركها تركيا

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري إن نجلاء المنقوش “فعلت ما لم يفعلة الكثير من أشباه الوطنيين على مر السنوات”.

وأضاف «الفيتوري»في تصريح  لـ«النهار العربي»، أن «المنقوش» التي وصفها بـ«السيدة الحديدية» “وقفت أمام الآلة الارهابية والاعلامية التي تحركها تركيا، وقالت لا بد من خروج قواتهم”.

وتابع؛ ” ومن هنا رفض أتباع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه التصريحات لأنهم يدركون جيداً أنه إذا خرجت القوات التركية من ليبيا، فلن يبقى لهم وجود، وهم يحتمون بهذه القوات وبقاءها مرتبط باستمرارهم”.

ولفت إلى أن “زيارة المنقوش إلى القطرون  هي سابقة تحمل رسائل عدة إلى الداخل الليبي وإلى المجتمع الدولي”، مؤكدًا أن “رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يدفع ضريبة عدم اختيار مدينة سرت مقراً لاجتماعات حكومته، واختار طرابلس الأسيرة في ظل توغل الميليشيات فيها”.

وأوضح أن “محاصرة مقر المجلس الرئاسي كان متوقعاً، للتمرد على السلطة الجديدة، وما كانت هذه المجموعات المسلحة لتجرؤ على الهجوم على الفندق إلا بضوء أخضر من تركيا”.

وشدد «الفيتوري» على أن “انتقال حكومة الدبيبة إلى سرت بات مطلباً وطنياً مُلحاً، إذا كان يريد أن يسير بحكومته إلى بر الأمان وإلى إجراء الانتخابات”.

واستبعد «الفيتوري» أن “يؤثر حصار الميليشيات لفندق المجلس الرئاسي على ملف رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا”، قائلًا: إننا “سنرى ادانات وتحولات في اللهجة الدولية، لكن في كل الأحوال لا ترقى إلى مستوى الفعل على أرض الواقع، وفي تصوري أن رد الفعل الداخلي الأقرب هو صدور إدانة رسمية من الحكومة لهذه الميليشيات”.

وختم موضحًا أن “هناك حديث متزايد عن تصميم المنقوش على نقل مقر وزارتها إلى مدينة بنغازي، في ظل التهديدات المباشرة لحياتها وعبر فتاوى هدر دمها”، مردفًا: “هناك إجماع دولي لخروج القوات الأجنبية، لكن التصريحات شئ والفعل مختلف تمامًا”.

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المنقوش تركيا رضوان الفيتوري

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صحيفة الساعة 24

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  • هناك وطنيين ايضا ابطال ومن ابناء صراته صمدوا امام الخوان ورغم خطفه وشن حملة عنيفة ضده الا انه صامد ويقاتل بضراوة ربنا يحمبه وينصره عليهم هو ونجلاء المنكوش المرأة الحديدية الليبية فى وجه الخرفان تذكرنا بتهانى الجبالى فى مصر وعبير موسى فى تونس نساء ابطال

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  • نفى مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي محمد مسعود تعرض المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس لاعتداء. وقال مسعود في تسجيل مصور إن مجموعة من قادة المحاور وعسكريين ذهبوا إلى مقر الفندق الذي يستضيف أعضاء المجلس بالعاصمة طرابلس كانوا معترضين على موضوع معين ودخلوا بدون سلاح لمقابلة رئيس المجلس محمد المنفي إلا أنهم لم يتمكنوا من مقابلته.
    وبين مسعود أنه جلس مع المعسكريين لفترة طويلة وتبادل النقاش معهم واتفقوا على تحديد موعد ليتمكنوا من مقابلة المنفي.ونفى مسعود ما تردد حول تعرض أعضاء المجلس الرئاسي للاختطاف أو تعرض الفندق للاعتداء.
    وحتى سرت ليست أمنة بها مليشيات حفتر من جنجويد وسوريين وفاغنر رووس ملحدين فاقد السيطرة عليهم و لايستطيع أخراجهم واورطنا فيهم اخرجوه ومرتزقته ومليشياته من سرت ولتكن سرت مقر السلطات والمؤسسات الليبية مؤقتا . أن طرد المرتزقة الروس والسودانيين والتشاديين هو مفتاح الاستقرار. حفتر سرق حرق .ضيع اكثر من 170 مليار دينار ليبى من قوت الليبين المساكين الصابرين المحتسبين لله منه فى معركة خاسرة على عاصمتهم طرابلس وانكسر على اسوارها مدحوراً من أجل ان يحكم ليبيا كلها (ولو يوم )بالحديد والنار ويورثها لأ بناءه وزمرته؟؟

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