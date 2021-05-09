النويري وحومة يجتمعان مع الدبيبة في فرع مجلس النواب بطرابلس

اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والنائب الثاني أحميد حومة مع رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة تقديم الخدمات الملحة للمواطنين.

اللقاء جرى في مقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس، حيث تناول «عمل الحكومة خلال الفترة الماضية عقب نيلها الثقة من مجلس النواب»، حسب بيان لمجلس النواب، اليوم الأحد.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة بالبلاد، بالإضافة إلى مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021 المقدم من قبل الحكومة. .

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