المحجوب يبحث ملف المهجرين في مدينة سرت

عقد وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية أحمد فرج المحجوب اجتماعا مع المجلس البلدي المنتخب لبلدية سرت برئاسة عميد البلدية مختار المعداني وبحضور أعضاء المجلس البلدي غيث عبدالله غيث وهنية سالم ابوخريص وصالح علي عيادة. وتم خلال الاجتماع بحث ملف المهجرين من مدينة سرت داخل ليبيا وخارجها وتم الاتفاق على إعداد منظومة لحصر المهجرين من أبناء سرت وإيجاد آلية مناسبة لحلحلة كافة المشاكل المتعلقة بهم وذلك بالتنسيق والتواصل مع الوزارات ذات الاختصاص بحكومة الوحدة الوطنية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا