أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، استرجاع شحنة الزيوت التي كان متحفظا عليها لدى مديرية أمن الزاوية،

هذا وتم توجيه الشحنة إلى مخازن الشركة في طرابلس، بتنسيق وحماية الأجهزة الأمنية بالزاوية، ومديرية أمن سهل جفارة، وفقا للصفحة الرسمية لشركة البريقة.

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