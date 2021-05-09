“تخطيط نواب طرابلس” تدخل تعديلات مقترحة على مشروع قانون الميزانية الجديدة

عقدت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب طرابلس اجتماعاً مع اللجنة الوزارية المُشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الردود والملاحظات في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021.م وتعديلها.

وبحسب بيان المجلس الموازي، عقد الاجتماع بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس بناءً على دعوة من لجنة المالية وتم خلال الإجتماع تقديم ملاحظات لجنة المالية وملاحظات النواب التي لم تؤخذ بعين الإعتبار في السابق، وإتاحة الفرصة أمام اللجنة الوزارية للرد في أسرع وقت ممكن.

يشار إلى أنه تم الإتفاق على عقد اجتماع آخر بعد ورود التعديلات والردود من قبل مجلس الوزراء عبر اللجنة الوزارية ليتم التوافق عليها وإحالة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021.م لهيئة رئاسة مجلس النواب طرابلس.