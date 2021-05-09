آمر الكتيبة “173” : لن نجلس مع أحد إلا في إطار أخذ التعليمات من قيادة الجيش

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن آمر الكتيبة 173 مشاة أوباري التابعة لقوات الجيش الوطني عقيد إغلس محمد، رفضه لدعوة نائب المجلس الرئاسي موسى الكوني للجلوس مع القائد العسكري بالجنوب علي كنة .

محمد قال، في تصريحات لقناة “ليبيا الحدث”، اليوم الأحد، إن كتيبته وكل الكتائب التابعة للقيادة العامة لا تجلس مع أحد إلا في إطار اخذ التعليمات، وهذا سلوك ونظام عسكري ليس وليد اليوم.

وأشار إلى أن الكوني ليس مكلفا بما يتعلق بالجانب العسكري بل هو اختصاص لجنة 5+5 وكان عليه أن ينظر إلى تجميع الجانب الاجتماعي لقبائل المنطقة ولبلدياتها ومناقشة العديد من الأمور والمهمة.

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، أوضح أنه خلال زيارته للجنوب عقد اجتماعا مع قادة القوات المسلحة في فزان.

وثمن، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الاجتماع، قائلاً “اجتماعنا مع قادة القوات المسلحة في فزان وعلى طاولة واحدة، لخطوة ذات أهمية خاصة باتجاه توحيد المؤسسة العسكرية الليبية” .

وأضاف “يقف هذا الهدف على قمة هرم أولوياتنا، وذلك لضمان وحدة وسيادة التراب الليبي، ولإنجاز الاستحقاق التاريخي الذي جئنا من أجله، إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.