في بنغازي.. وزير الصحة يبحث آليات توطين العلاج في ليبيا

عقد علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد ، اجتماعا استثنائياً مع الاستشاريين الطبيين بمدينة بنغازي، بالإضافة إلى رئيس ديوان المنطقة الشرقية وعدد من مدراء المستشفيات والمرافق الصحية بالمدينة.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، تم خلال الاجتماع مناقشة الاحتياجات المطلوبة لتوطين العلاج، وآلية تنظيم ملف العلاج بالداخل والخارج، وعرض المشاكل والصعوبات التي تواجه الاستشاريين والمقترحات الممكنة لحلها، كما استعرض خلال الاجتماع الصعوبات والعوائق التي تواجه القطاع الصحي.

وأكد وزير الصحة على ضرورة وضع الحلول المناسبة لجميع العراقيل والمشاكل التي تساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية للمرضى، كما أكد على معالجة مشكلة النقص الحاصل في الأدوية وخاصة أدوية الأورام، ووعد بأن الأدوية ستتوفر بعد عيد الفطر المبارك بإذن الله تعالى، بعد التعاقد وإعطاء الإذن لاستيراد احتياجات مرضى الأورام من أدوية ومعدات.