بدء صيانة طريق وسط مدينة سواني بن آدم أمام كلية الآداب وتعبيده

بدأت الشركة المنفذة في عملية رصف وتعبيد الطريق وسط المدينة أمام كلية الآداب، بطول أكثر من ألفي متر، حيث تأتي هذه الصيانة ضمن خطة المجلس البلدي سواني بن آدم لصيانة عدد من الطرقات المتهالكة داخل البلدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا