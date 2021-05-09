بدء صيانة طريق وسط مدينة سواني بن آدم أمام كلية الآداب وتعبيده

بدأت الشركة المنفذة في عملية رصف وتعبيد الطريق وسط المدينة أمام كلية الآداب، بطول أكثر من ألفي متر، حيث تأتي هذه الصيانة ضمن خطة المجلس البلدي سواني بن آدم لصيانة عدد من الطرقات المتهالكة داخل البلدية.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
في بنغازي.. وزير الصحة يبحث آليات توطين العلاج في ليبيا
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
الكهرباء تفيد بسرقة أسلاك ضغط عال بمسافة 200 متر بدائرة شرق بنغازي
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
آمر الكتيبة “173” : لن نجلس مع أحد إلا في إطار أخذ التعليمات من قيادة الجيش
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
“تخطيط نواب طرابلس” تدخل تعديلات مقترحة على مشروع قانون الميزانية الجديدة
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
أضف تعليقـك