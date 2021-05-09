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بدء صيانة طريق وسط مدينة سواني بن آدم أمام كلية الآداب وتعبيده

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بدأت الشركة المنفذة في عملية رصف وتعبيد الطريق وسط المدينة أمام كلية الآداب، بطول أكثر من ألفي متر، حيث تأتي هذه الصيانة ضمن خطة المجلس البلدي سواني بن آدم لصيانة عدد من الطرقات المتهالكة داخل البلدية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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