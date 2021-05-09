رئيس صندوق الإنماء: اتفاق مع الشركات المالطية لاستكمال المشروعات المتوقفة في ليبيا

عقد صباح اليوم الأحد رئيس مجلس إدارة الصندوق محمود عبدالسلام الوشاحي لقاء مع القنصل المالطي في ليبيا ومنسق العلاقات الاقتصادية الليبية المالطية براين زارا.

وقد رحب رئيس مجلس الإدارة بالقنصل معرباً عن أمله في أن يكون هذا اللقاء دفعة لتطوير التعاون بين الصندوق والشركات المالطية في مختلف المجالات.

وقد تركز اللقاء على مناقشة أوضاع المشاركات المالطية في الشركات التابعة للصندوق والوسائل الممكنة لتفعيلها.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر الصندوق وحضره عضو مجلس الإدارة عمر حسين الضراط، ومدير عام شركة الإنماء للإستثمارات السياحية والعقارية القابضة أسامة المناصير مناقشة إمكانيات الشركات المالطية للدخول في تنفيد بعض المشروعات السياحية والصناعية المتوقفة واستكمالها.