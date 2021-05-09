وزير الدولة للهجرة: ندعم حرس الحدود لمنع التهريب بكل أشكاله

عقد وزير الدولة لشؤون الهجرة “اجديد معتوق” اجتماعا بعد ظهر اليوم بقاعة المجلس البلدي الكفرة مع رئيس المجلس التسييري عبدالرحمن عقوب وعضو المجلس مسعود عبدالله ووكيل البلدية سعد عبدالرسول ورئيس الفرع البلدي الشورى عبدالله مردقي ورئيس مجلس الحكماء محمد بوحليقة ومدير الأمن العقيد خالد حيار ومعاونيه ورئيس نيابة الكفرة ماشاءالله بوسدينة.

حضر الاجتماع رؤساء الاجهزة الامنية والهجرة غير الشرعية وآمر كتيبة سبل السلام، وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه مكافحة الهجرة غير الشرعية

من جهته شدد الوزير على ضرورة دعم ركن حسب بيانه الصحفي .