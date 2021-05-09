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وزير المواصلات يبحث مع سفيرة فرنسا عمل شركات بلادها في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي ، الأحد، سفيرة فرنسا بياتريس لو فرايير دو هلين.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، يأتي هذا اللقاء في اطار التعاون بين البلدين و لتوطيد العلاقات خصوصا في مجال المواصلات و النقل ، كما ابدت السيد السفيرة رغبت بلادها واستعدادها لمساعدة ليبيا للنهوض ولدعم الاستقرار .

وأكد الوزير، أن حكومة الوحدة الوطنية أنجزت عدة أعمال استراتيجية أهمها توحيد مؤسسات الدولة بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية في زمن قياسي قياسا بفترة توليها لمهامها ، وكذلك تم التركيز على تحسين تقديم الخدمات للمواطنين من خلال إيجاد عدة حلول لبعض المختنقات التي تواجههم ، وجاري تفعيل العقود التي أبرمت بالسابق لتنفيذ مشروع مطار طرابلس العالمي و مطار مصراته و مطار بنينا باعتبار أن المطارات واجهة البلاد و الرمزية الحقيقية لاستقرار ليبيا ، وجاري العمل للتركيز على المطارات بالمنطقة الجنوبية ، وأعمال الطرق و الجسور و الموانئ ، كما أشار للشركات الفرنسية السابقة التي كانت تعمل بليبيا و أهميتها مما يحفز لتوطيد العلاقات بين الحكومتين خصوصا يوجد رابط تاريخي بين البلدين .
وأكدت السفيرة ، أنهم مهتمون بالشأن الليبي و متحمسين للمساعدة بما تملك من خبرات

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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