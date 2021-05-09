السفارة الليبية في بريطانيا تستعيد تمثال بيرسفوني المهرب منذ 10 سنوات

استلمت السفارة الليبية في المملكة المتحدة، القطعة الأثرية المهربة من ليبيا والمتمثلة في تمثال بيرسفوني، الذي تم ضبطه من قبل السلطات البريطانية خلال تهريبه عام ألفين وأحد عشر.

هذا وتم خلال حفل التسليم الذي جرى بمقر السفارة في لندن، التوقيع على محضر تسليم واستلام بين القائم بأعمال السفارة الليبية بالوكالة، ورئيس القسم اليوناني والروماني بالمتحف البريطاني.

يذكر أن عملية استعادة التمثال مرت بعدة مراحل قانونية، أجرت خلالها السفارة مباحثات عديدة مع مسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية وسلطة الجمارك والمتحف البريطاني، انتهت باستعادة ليبيا التمثال المذكور.

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