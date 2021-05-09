وزير الحكم المحلي يوجه باستكمال مشروعات زوارة بعد توقفها الفترة الأخيرة

زار وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي والوفد المرافق له رفقة عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي

اليوم الأحد، بزيارة تفقدية شملت ديوان بلدية زوارة والمرافق الحكومية التابعة لها وصولا حتى منطقة أبو كماش.

استهدفت الزيارة الوقوف على الاحتياجات الفعلية والضرورية لتسهيل العمل وتوفير ما يمكن لهم لتمكينهم من أداء عملهم.

كما تم الاتفاق على البدء في تنفيذ بعض أعمال الصيانة، والمشاريع المتوقفة وحل مختنقات شركات الخدمات العامة والصرف الصحي العالقة منذ فترة.

وبحسب بيان الوزارة، شدد الوزير على الأجهزة الخدمية في البلدية ضرورة تكثيف جهودها وتحسين الأوضاع والخدمات الأساسية للمواطنين.