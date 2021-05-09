سرقة وتخريب 3 محطات كهربائية بسرت

أقدم مجهولون على سرقة ثلاث محطات كهربائية في سرت، هي: المحطة 44 مقابل المجمع الإداري، والمخطة 112 في طريق القصور، ومحطة فندق المدينة.

وقالت دائرة توزيع كهرباء في سرت أن أعمال السرقة والتخريبة «أفعال غير مسؤولة تضر بالشبكة الكهربائية، وتحد من تواصل استمرارها دون انقطاع أو خلل».

كما طالبت الدائرة من الجهات الأمنية «تكثيف حماية المحطات وكذلك المواطنين بالتعاون فيما يحول دون حدوث سرقة أو تخريب تطال كل ما من شأنه الضرر بالمحطات الكهربائية لكون المسؤولية تضامنية وللصالح العام».

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