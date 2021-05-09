سرقة وتخريب 3 محطات كهربائية بسرت

أقدم مجهولون على سرقة ثلاث محطات كهربائية في سرت، هي: المحطة 44 مقابل المجمع الإداري، والمخطة 112 في طريق القصور، ومحطة فندق المدينة.
وقالت دائرة توزيع كهرباء في سرت أن أعمال السرقة والتخريبة «أفعال غير مسؤولة تضر بالشبكة الكهربائية، وتحد من تواصل استمرارها دون انقطاع أو خلل».
كما طالبت الدائرة من الجهات الأمنية «تكثيف حماية المحطات وكذلك المواطنين بالتعاون فيما يحول دون حدوث سرقة أو تخريب تطال كل ما من شأنه الضرر بالمحطات الكهربائية لكون المسؤولية تضامنية وللصالح العام».
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