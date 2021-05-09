لجنة عقوبات بمجلس الأمن تجتمع اليوم لمناقشة القرارات المفروضة على ليبيا

تعقد اليوم جلسة مغلقة غير رسمية للجنة العقوبات وفريق الخبراء بمجلس الأمن برئاسة الهند، لمناقشة تنفيذ قرارت مجلس الأمن والجزاءات، تشارك فيها ليبيا وأعضاء المجلس، ودول الجوار والدول المهتمة بالشأن الليبي ومن ورد اسمها في تقرير لجنة العقوبات،كذلك الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأوروبي.

قال طاهر السني مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن عبر تويتر: “الاجتماع يعتبر الرابع من نوعه يهدف إلى نقاش وتفنيد ما ورد في تقارير فريق الخبراء ومدى الالتزام بتنفيذ القرارات الأممية بالأخص في موضوع الالتزام بحظر السلاح وتجميد الأصول، ومحاولات تصدير النفط بشكل غير قانوني، واجراءات منع السفر وتجميد الأرصدة للأفراد المدرجين في قائمة العقوبات” وفق قوله.