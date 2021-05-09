رئيس جهاز المخابرات الجديد متورط بقضية تحايل بـ800 مليون دينار

كشف رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أن رئيس المخابرات الجديد حسين العايب، متورط مع آخرين في عملية تحايل بمبلغ 800 مليون دينار، وطالب رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بسحب تكليفه.

وقال شكشك في كتاب موجه للمجلس الرئاسي، إن الديوان تأكد له “تورط حسين العايب بصفته رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة الدولية للتنمية والاستثمار المساهمة بالمشاركة مع آخرين في عملية غش وتحايل على الدولة الليبية بقصد الحصول على عقود من جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق تتجاوز قيمتها 800 مليون دينار لصالح شركة جنكيز للإنشاءات والتجارة والصناعة التركية سعيا منهم لتحقيق منافع شخصية.

وأوضح شكشك أن ديوان المحاسبة باشر التحقيق في ملف القضية في 17-03-2019 من خلال تشكيل لجنة وقد تمت مخاطبة إدارة القضايا للطعن في الحكم التحكيمي الصادر لصالح شركة جنكيز وأرفق كافة المستندات الدالة على ذلك، كما تمت إحالة نسخة من الملف إلى النائب العام، بموجب كتاب متضمن كافة المخالفات والمستندات المؤيدة التي تثبت تورط حسين محمد خلفية العايب.

وبيّن أن “عملية الفساد والتحايل والغش نتج عنها الإضرار بمصالح الدولة الليبية”، مطالبا بسحب تكليف مدير المخابرات حفاظا على مصلحة الدولة الليبية، خاصة أن إدارة قضايا الدولة تباشر دعوى بطلان الحكم التحكيمي أمام محكمة استئناف باريس، مؤكدا أن تصرفات حسين العايب، كانت سببا في حصول شركة جنكيز للإنشاءات والتجارة والصناعة التركية على هذا الحكم.

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