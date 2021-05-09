المقريف يدعو الدبيبة لصرف علاوة المعلم

دعا وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الدكتور موسى المقريف، رئيس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، إلى تخصيص أموال ضمن خطة رئاسة الوزراء لتغطية علاوة المعلم.

وقرر المجلس الرئاسي السابق في شهر فبراير الماضي، منح المعلمين والمدربين بالمعاهد الفنية المتوسط علاوة مالية.

أوضح المجلس الرئاسي أن معلمي المواد العامة سيحصلون على 15 دينارًا عن كل حصة، و20 دينارًا عن كل حصة للمدربين في المواد الفنية.

ودعا الرئاسي الجهات المختصة إلى العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه.

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