خلال لقائهما بمشائخ وأعيان مصراتة وزليتن.. «المنفي» و«الكوني» يناقشان لم شمل الليبيين 

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي وعضو المجلس السيد موسي الكوني مجموعة من مشائخ وأعيان مدينتي مصراتة وزليتن في مدينة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، في بيان، أنه “في مستهل الإجتماع قدم الحضور للرئيس وعضو المجلس أطيب التهاني بمناسبة شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك”.

وتابع البيان، أن “الحضور ناقشوا أهمية المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين والتي تعتبر من أهم أهداف المجلس الرئاسي الليبي”.

وفي ختام اللقاء أعلن الحضور تأييدهم الكامل ودعمهم اللامحدود للمجلس الرئاسي الليبي من أجل تحقيق الاستحقاقات القادمة، حيث وجهوا دعوة رسمية للمجلس الرئاسي بضرورة زيارة مدينتي زليتن ومصراتة في الفترة القريبة القادمة.