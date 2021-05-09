السني: مجلس الأمن سيناقش إجراءات منع السفر وتجميد أرصدة الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، اليوم الأحد، عن مشاركة ليبيا غدًا في الاجتماع الرابع للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، لبحث تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وتقارير فريق الخبراء، والجزاءات التي ينبغي أن تتخذ ضد منتهكي حظر السلاح المفروض على البلاد منذ 2011م.

السني قال، في تغريدتين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “تعقد غدًا جلسة مغلقة غير رسمية للجنة العقوبات وفريق الخبراء برئاسة الهند، لمناقشة تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجزاءات، تشارك فيها ليبيا وأعضاء المجلس، ودول الجوار والدول المهتمة بالشأن الليبي، ومن ورد اسمها في تقرير لجنة العقوبات، كذلك الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأوروبي”.

وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة وتفنيد ما ورد في تقارير فريق الخبراء ومدى الالتزام بتنفيذ القرارات الأممية، بالأخص في موضوع الالتزام بحظر السلاح وتجميد الأصول، ومحاولات تصدير النفط بشكل غير قانوني، وإجراءات منع السفر وتجميد الأرصدة للأفراد المدرجين في قائمة العقوبات.

يذكر أنه في الخامس من سبتمبر 2020م، أعربت الأمم المتحدة مجددًا عن قلقها البالغ من استمرار الانتهاكات الجسيمة للقرارات الدولية بشأن ليبيا، حيث كشف خبراء تابعون للجنة العقوبات المفروضة على ليبيا، أن دولاً وجهات غير حكومية واصلت إرسال شحنات محظورة إلى الأطراف المتحاربة.