السفارة الليبية في القاهرة تعلن فتح باب التسجيل لاستخراج جواز السفر «الأزرق»

هنأت السفارة الليبية بالقاهرة المواطنين الليبيين المقيمين فى جمهورية مصر العربية بعيد الفطر المبارك، وأعلنت فتح باب التسجيل لاستخراج جواز السفر الأزرق.

وأوضحت السفارة الليبية في القاهرة، عبر حسابها على فيسبوك، في بيان، أنه “تسهيلا منها على الراغبين فى استخراج جواز السفر المقروء الكترونيا (الأزرق) تعلن عن بدء فتح باب التسجيل وحجز موعد التصوير على الرابط التالي.

وأوضح البيان، أنه يجب “تسجيل رقم الهاتف في مصر وسيتوجب على من يتم اعلامه بموعد حضوره لمقر التصوير إحضار أصل وصورة من شهادة الميلاد بالرقم الوطني وأصل وصورة جواز السفر (الأخضر)”.