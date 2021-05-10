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في ضربة لتجار المخدرات .. ضبط “470 قرص” من الحبوب المهلوسة وقرابة “3 كغم”من الحشيش

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – أمن

تمكن أعضاء مكتب جمع الاستدلال المنطقة الشرقية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط أحد مروجي المخدرات في مدينة البيضاء .

وأوضح مكتب جمع الاستدلال أنه تم ضبط الجاني متلبساً بعدد “470 قرص” من نوع “ابتريل والتامول” على المدخل الشرقي للمدينة، يوم أمس الأول الخميس .

وأشار إلى أنه عملية القبض على الجاني بالتعاون مع أعضاء البوابة من الدعم المركزي البيضاء .

وفي ذات الشأن، وفي السادس من مايو الجاري تم إعداد كمين محكم لأحد مروجي المخدرات من قبل أعضاء مكتب جمع الاستدلال .

وتم ضبط الجاني متلبساً بعدد “4 قطع” كبيرة الحجم وتقدر حوالي “كيلو جرام” من مخدر الحشيش في منطقة “تنملو” جنوب مدينة البيضاء .

وفي اليوم نفسه، تم القبض على أحد مروجي المخدرات، حيث تم ضبطه متلبساً بعدد ” 7 قطع” كبيرة الحجم وتقدر حوالي “كيلو و 750 جرام” من مخدر الحشيش، بحسب الصفحى الرسمية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على فيسبوك .

وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن كافة الجناة الذين تم القبض عليهم سواء من تجار الحبوب المهلوسة أو مخدر الحشيش داخل مدينة البيضاء .

ولفتت الإدارة العامة أنه تم استكمال الإجراءات القانونية وإحالته كافة الجناة إلى النيابة العامة.

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اخبار ليبيا 24

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