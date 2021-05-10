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معالي النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب يلتقيان رئيس مجلس الوزراء

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 09 مايو 2021 (وال)- التقى معالي النائب الأول لفخامة رئيس مجلس النواب السيد ” فوزي النويري”، رفقة معالي النائب الثاني الدكتور ” أحميد حومة ” بمعالي رئيس مجلس الوزراء السيد ” عبد الحميد دبيبة ” بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس.

حيث تناول اللقاء عمل الحكومة خلال الفترة الماضية عقب نيلها الثقة من مجلس النواب ، كما تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة بالبلاد وتقديم الخدمات المُلحة للمواطنين بالإضافة إلى مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021.م المقدم من قبل الحكومة .(وال) إ م

 

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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