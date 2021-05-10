وزير الحكم المحلي يحضر مراسم تأبين عميد بلدية زواره السابق

زوارة 09 مايو 2021 (وال)- أقيمت بمدينة زوارة السبت، مراسم تأبين العميد السابق للبلدية إدريس خليفة الطويني، الذي وافاه الأجل الأشهر القليلة الماضية، إثر وعكة صحية لم تمهله طويلا.

وحضر التأبين السيد وزير الحكم المحلي الدكتور بدر الدين التومي، والسادة عميد وأعضاء المجلس البلدي، وعدد من مديري الإدارات بالقطاعات الحكومية، والأجهزة الأمنية وأسرة ذوي الفقيد إدريس الطويني و زملائه .

وافتتح حفل التأبين بالوقوف دقيقة صمت، حدادا على روح المرحوم والاستماع للنشيد الوطني، ثم توالت الكلمات الخاصة بهذه المناسبة والتي أعطى من خلالها السيد الوزير، والسادة الحاضرون شهاداتهم في الفقيد، و أكد الحاضرون على إنجازاته حيث كان من ركائز و دعائم بلدية زواره، والذي عمل بكل إخلاص وأعطى وقته لأبناء البلدية، والبلديات المجاورة طيلة مسيرته العملية والعلمية .

يذكر أن الدكتور إدريس الطويني شغل على مدار سنوات عمره العديد من المناصب، منها عميد بلدية زواره، و مدير مستشفى العجيلات الطبي. (وال) س خ

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