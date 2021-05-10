السفارة الليبية في القاهرة تعلن بدء التسجيل لاستخراج الجواز «الأزرق»

أعلنت السفارة الليبية في القاهرة بدء فتح باب التسجيل وحجز موعد التصوير لاستخراج جواز السفر المقروء إلكترونيا «الأزرق».

وخصصت السفارة رابطا للمقيمين في مصر من أجل التسجيل فيه، مع تحديد رقم الهاتف الشخصي للتواصل، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأضاف البيان أنه من سيتم إعلامه بموعد حضوره لمقر التصوير، عليه إحضار أصل وصورة من شهادة الميلاد بالرقم الوطني، وأصل وصورة جواز السفر «الأخضر»، إضافه إلى ثلاث صور شخصية خلفيه بيضاء مقاس «4*6»

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