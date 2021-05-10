«السني»: جلسة مغلقة للجنة العقوبات لمتابعة تنفيذ القرارات الأممية بشأن ليبيا

أعلن مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، طاهر السني، أنه سيتم عقد جلسة مغلقة غير رسمية للجنة العقوبات برئاسة الهند، لمناقشة قرارات مجلس الأمن والجزاءات.

وقال السني، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “تعقد غداً جلسة مغلقة غير رسمية للجنة العقوبات وفريق الخبراء برئاسة الهند، لمناقشة تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجزاءات”.

وأضاف “تشارك في الجلسة ليبيا وأعضاء المجلس، ودول الجوار والدول المهتمة بالشأن الليبي ومن ورد اسمها في تقرير لجنة العقوبات، كذلك الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأوروبي”.

وتابع في تغريدة أخرى “اجتماع يعتبر الرابع من نوعه يهدف إلى نقاش وتفنيد ما ورد في تقارير فريق الخبراء ومدى الالتزام بتنفيذ القرارات الأممية بالأخص في موضوع الالتزام بحظر السلاح وتجميد الأصول، ومحاولات تصدير النفط بشكل غير قانوني، وإجراءات منع السفر وتجميد الأرصدة للأفراد المدرجين في قائمة العقوبات”.