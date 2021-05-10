«آمنة امطير» عن زيارة «الغنوشي» لـ«تميم»: لقاء الرجال الذين يعملون من أجل الوطن

أشادت آمنة امطير عضو مجلس الدولة الاستشاري، عن حزب العدالة والبناء – الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا – بزيارة رئيس حزب النهضة والبرلمان التونسي راشد الغنوشي إلى قطر، وقالت: “عندما تلتقي الرجال من أجل وطن وشعب، تكون المخرجات مثل التي ذكرت في هذا المنشور” وفق قولها.

المنشور الذي قصدته “امطير” تضمن ما قيل أنها “نتائج زيارة الغنوشي لقطر”: “الموافقة على تمويل الميزانية بمبلغ ملياري دولار، أي ما يقارب 6 آلاف مليار من المليمات، نصفه وديعة والنصف الثاني قرض ميسر، وتعهد بشراء مليوني جرعة تلقيح ضد كورونا، تعهد بدفع القسط الثاني للمنحة الإشهارية الخاصة بالنادي الافريقي ضمن باقة أوسع لإنعاش الرياضة في تونس، و تعهد قطر بالدعوة الى عقد منتدى استثماري في تونس” وفق قوله.