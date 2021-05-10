ليبيا الان

«باشاغا»: حماية الآثار والمعالم التاريخية واجب وطني

تم النشر منذُ 9 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال فتحي باشاغا وزير “داخلية الوفاق” المنتهية ولايتها، إن: “حماية الآثار والمعالم التاريخية واجب وطني، ومسؤولية يجب أن نغرسها في أحفادنا والأجيال القادمة” وفق قوله.

أضاف “باشاغا” في تغريدات على حسابه بـ”تويتر”: “سعدت لسماع خبر استلام سفارتنا بلندن تمثال “بيرسفوني”، الذي تم ضبطه من قبل السلطات البريطانية خلال تهريبه إلى بريطانيا عام 2011” على حد تعبيره.

وواصل وزير “داخلية الوفاق” المنتهية ولايتها: “أشكر كل من كان له دور في استرجاع التمثال الذي يعود لآلاف السنين، ويمثل جزءا من تاريخ ليبيا. كما أتمنى أن يعود لمدينة شحات قريباً”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك