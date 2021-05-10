«باشاغا»: حماية الآثار والمعالم التاريخية واجب وطني

قال فتحي باشاغا وزير “داخلية الوفاق” المنتهية ولايتها، إن: “حماية الآثار والمعالم التاريخية واجب وطني، ومسؤولية يجب أن نغرسها في أحفادنا والأجيال القادمة” وفق قوله.

أضاف “باشاغا” في تغريدات على حسابه بـ”تويتر”: “سعدت لسماع خبر استلام سفارتنا بلندن تمثال “بيرسفوني”، الذي تم ضبطه من قبل السلطات البريطانية خلال تهريبه إلى بريطانيا عام 2011” على حد تعبيره.

وواصل وزير “داخلية الوفاق” المنتهية ولايتها: “أشكر كل من كان له دور في استرجاع التمثال الذي يعود لآلاف السنين، ويمثل جزءا من تاريخ ليبيا. كما أتمنى أن يعود لمدينة شحات قريباً”.