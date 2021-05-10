انتهاء أعمال تنظيف شاطئ طبرق من «المازوت»

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط الانتهاء من عمليات تنظيف شاطئ مدينة طبرق، الذي تلوث جراء تسرب مادة «المازوت» من محطة كهرباء البخارية مطلع الأسبوع الماضي.

ونفذت أعمال التطهير فرق تابعة للشركة وشركة الخليج العربي «أجوكو»، وفق تعليمات المؤسسة الوطنية للنفط، حسب بيان شركة البريقة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وقال رئيس لجنة مكافحة التلوث بشركة البريقة عبدالباسط موسى إنه جرى إزالة التلوث من كامل الشاطئ والخليج، والتخلص من مادة المازوت المسربة بالطرق العلمية القياسية بنسبة 90%، وجارٍ التعامل مع بواقي التسرب بمحيط المحطة البخارية وإنهاء عمليات اللجنة.

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