نائب رئيس الحكومة يكرم حفظة القرآن الكريم بمعرض طرابلس الدولي

حضر نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح يوم أمس الأحد، اختتام مسابقة عروس البحر لحفظ القرآن الكريم التي نظمتها مؤسسة “هي أقوم” التي جرت فعاليتها خلال الأيام الماضية بقاعة “عمر المختار” بمعرض طرابلس الدولي.

ثمن النائب جهود القائمين على المسابقة القرآنية، وأثنى على المشاركين بها ونوه لتميز حفظة القرآن الكريم في ليبيا وتميزهم في المسابقات الدولية على الرغم من كل ما تمر به ليبيا.

وفي الختام قام المهندس رمضان أبوجناح رفقة صلاح سالم رئيس جمعية الدعوة الإسلامية ورئيس الجمعية العمومية لمؤسسة “هي أقوم” غازي الشافعي بتوزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة.