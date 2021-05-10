الزناتي يتفقد مستشفيات مدن الواحات ويرصد عددا من المخالفات

تفقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية على الزناتي صباح أمس الأحد عددا من المستشفيات والمرافق الصحية بمدن الواحات (جالو- أوجلة- إجخرة)، للوقوف على ما تقدمه هذه المرافق من خدمات طبية للمواطن، إذ فوجىء بعدد من المخالفات.

وضم وفد الوزير في الزيارة رئيس ديوان المنطقة الشرقية، وعدد من مدراء الإدارات والاستشاريين بالديوان؛ لكن الوزير فوجئ في جولته بمستشفى أوجلة القروى بعدد من المشاكل، ومنها توفر الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتقديم الخدمات دون استخدامها بالشكل الصحيح مع وجود خلل واضح من إدارة المستشفى في التعامل مع المعدات المتوفرة، حسب بيان للوزارة.

وطالب الزناتي مدير مكتب التفتيش والمتابعة بالوزارة بضرورة معرفة أسباب تقاعس الإدارة عن التعامل المثالي مع المعدات وعدم تعاونها في تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك في أقصى سرعة.

وخلال زيارته لمستشفى جالو القروي، اجتمع الوزير مع عدد من أعيان المنطقة ومدير المستشفى وعدد من رؤساء الأقسام، مشددا على ضرورة معالجة بعض المشاكل التي تواجه القطاع الصحي، وخاصة «مع وجود عدد من المخالفات التي تتطلب ضرورة مراجعة بعض العقود التي وقعتها إدارة المستشفى مع بعض الشركات المتعاونة».

كما شملت الزيارة أيضاً مركز العزل الخاص بإستقبال حالات فيروس كورونا المستجد؛ والذي يقدم خدماته للبلديات الثلاث.

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