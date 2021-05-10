العباني: وجود الميليشيات في المدن يعرقل فرض سلطات الدولة وعملها

ليبيا- أكد عضو مجلس النواب محمد العباني إن انتشار السلاح وحمله من جماعات لا تأتمر بأوامر الدولة يزيد من سطوة الميليشيات.
العباني أوضح في تصريحات صحفية لقناة 218 نيوز تابعتها صحيفة المرصد أن هذه الانتشار والحمل زاد من قوة بارونات الحرب ورقعة الانفلات الأمني وانتشار الجريمة، مبينًا إنه لا أمن ولا أمان ولا سلم ولا سلام في مدينة مدججة بسلاح يمتشقه أشخاص خارج سلطة الدولة.
وأضاف العباني: إن وجود الميليشيات في مدن معينة يخرجها عن القدرة على استيعاب سلطة الدولة التي تحتاج إلى بيئة آمنة لتتفاعل وتنتج، مجددًا تأكيده رفض المظاهر المسلحة خارج سلطة الدولة ومطالبته بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة عن الأراضي الليبية.
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