مؤسسة النفط: إكمال أعمال مكافحة التلوث بكورنيش في بلدية طبرق

ليبيا – أكدت مؤسسة النفط في طرابلس استكمالها والشركات التابعة لها أعمال مكافحة التلوث بكورنيش في بلدية طبرق.

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وأشار بيان صحفي صادر عن المؤسسة تابعته صحيفة المرصد إلى قيام فرق مكافحة الانسكابات التابعة لشركتي الخليج العربي للنفط والبريقة لتسويق النفط باحتواء وتنظيف مياه البحر المحاذية للكورنيش الجديد في البلدية، مبينًا أن أعمال التنظيف استغرقت 8 أيام متواصلة.

وأضاف البيان: إن هذه الأعمال تضمنت إيقاف وتطويق المصدر وحصر وتنظيف المازوت المتصلب المنتشر بمياه البحر، منوهًا إلى مساهمة شركتي سرت ورأس لانوف بتوفير معدات خاصة بمكافحة وتطويق التلوث.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية