«الجدال»: تغول المليشيات في طرابلس مشهد بات يتكرر منذ 7 سنوات

أكد المختار الجدال، المحلل السياسي، أن المشهد الذي بات يتكرر في طرابلس منذ سبع سنوات، تسبب في خروجه من منزله، كما أن الحكومة الانتقالية غادرت طرابلس عام 2014 لهذا السبب أيضا.

وقال الجدال، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “مشهد يتكرر منذ سبع سنوات. أنا خرجت من بيتي في طرابلس لهذه الأسباب. والحكومة الانتقالية غادرت طرابلس في 2014م لهذا السبب فلا أعتقد أنه سيتغير شيء”.

وأضاف “لا جديد يذكر بل مشاهد قديمة يعاد تكرارها في كل حكومة ومجلس رئاسي، مشاهد لعبة فتاوى المفتي، واستجابات المليشيات، ما نقص من المشهد سوى الملابس الداخلية”.

وتابع “هو في الأصل خروج المليشيات كان على خلفية تصريحات المنقوش بخصوص خروج القوات التركية ومرتزقتها الحليف الفعلي للمليشيات، والرسالة هي إبقاء القوات التركية وعدم المساس بالاتفاقيات معها”.

واستطرد “لا أعتقد أن الرئاسي سينصاع في استبعاد اللواء حسين من جهاز المخابرات «يسكر رأسه»، ولكن ربما الدبيبة سينصاع ويطلب من المنقوش الاستقالة. الغريب في الأمر موضوع الناطق الرسمي للرئاسي الذي برر ما حدث بأن يوم جمعة، والهجوم كان على فندق، وليس على الرئاسي”.

واستكمل “شخصيا مع المنقوش في خروج المرتزقة وقوات الدول بكل ألوانها وأطيافها، ولكني ما زلت أشك في نواياها”.

وواصل “الليلة قبل البارحة دعيت لحضور عرض الفيلم الوثائقي عن الفهد الأسمر المرحوم الفريق ونيس أبوخمادة فحضر الجميع تكريما للفقيد ولكن غابت الكهرباء فغيرت المشهد، شكرا لكل من ساهم في أنتاج الشريط حتى ولو لم نشاهده.

وأوضح أن العيد على الأبواب ومازالت المصارف تغص بالمزدحمين على السيولة وذهبت وعود الحكومة أدراج الرياح في حل الأزمة، قائلا: “أخيرا كل العام والجميع بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده على بلادنا ليبيا فقط بالخير واليمن والبركة وأن تنتصر على المليشيات”.