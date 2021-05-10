خلال زيارة جامعة طرابلس.. الدبيبة: لا يزال أمامنا الكثير للرقي بالتعليم

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة» أمس الأحد، بزيارة جامعة طرابلس حيث تفقد من خلالها على المشاريع المتوقفة والتي تصل نسب الانجاز فيها اكثر من 90%.

وتعهد الدبيبة، خلال الزيارة بتسهيل ودعم استكمال المشاريع المتوقفة، بهدف تطوير الجامعة والنهوض بالعملية التعليمية نحو الأفضل، كما هنأ الحضور بقرب حلول عيد الفطر، مثمنًا حضور الشباب الليبي من مختلف المناطق والمدن والأعمار والتخصصات في حدث شبابي يهدف إلى لم الشمل وتجديد العلاقات بين الشباب الليبي.

وقال الدبيبة، “المكان الصحيح لتواجد شباب وشابات بلادنا هو هنا، في القاعات والفصول الدراسية وفي ملاعب الأنشطة الرياضية المدرسية والجامعية وفي المكتابات وعلى المسارح، من هنا يخرج ليس فقط المتخصصون الأكاديميون، بل أيضا الفنانون والمبدعون والرياضيون المتفوقون والسياسيون، ومن هنا تنطلق الحركات الوطنية الشبابية الواعية والواعدة التي من شأنها أن تساهم في نمو وازدهار الوطن”.

وأضاف، “لا يزال امامنا الكثير من الاعمال للرقي بالتعليم والمؤسسات التعليمية للمرتبة التي نطمح إلى الوصول إليها حتى يكون تعليمنا في أعلى التصنيفات، لكنه ليس طريقا مستحيلا، بل بالتخطيط والعمل الصحيح والتواضع والإرادة الحقيقية والتعاون بين المسؤولين والأساتذة والطلاب يمكن تحقيق هذا الهدف بعون الله تعالى”.