“الدبيبة” يُتابع مع البرلمان اعتماد الميزانية المقترحة للعام 2021

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إمكانية اعتماد الميزانية من قبل البرلمان بهدف تغطية المصروفات وتسيير الأعمال,

خطواتٌ سريعةٌ وتحركاتٌ واسعةٌ؛ يقوم بها “الدبيبة” مع اللجنة المالية في البرلمان بهدف اعتماد ميزانية الحكومة بعد ما قدمتها الحكومة للمرةً الثانية للبرلمان لدراستها؛ تمهيدًا لاعتمادها بهدف تسيير أعمالها.

لجنة المالية، التي عقدت اجتماعها بكامل أعضائها الأحد؛ قدمت ملاحظاتٍ جديدةً حول ما لم تتم مراجعته من قبل اللجنة الوزارية، وأخذه بعين الاعتبار من قبل الحكومة التي قدمت، بدورها، مقترحًا معدلاً للميزانية قيمته 93,8 مليار دينار.

على صعيد رئاسة الوزراء، عقد “الدبيبة” اجتماعًا مطولاً، الأحد، مع النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب فوزي النويري و حميد حومة؛ بهدف مناقشة الميزانية.

الخلاف حول تصور الميزانية الجديد، وفقًا لمصدر برلماني؛ هو تمسك اللجنة المالية بضرورة خفض الميزانية إلى 78,5 مليار دينار بدلاً من الرقم المطروح.

مراقبون ومهتمون بالوضع الاقتصادي؛ أبدوا تحفظهم على حجم الميزانية بسببً محدودية وقت عمل الحكومة، الذي من المفترض أن ينتهي في ديسمبر المقبل، مع إجراء الانتخابات.

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