الكوني والمنقوش في غات للاطلاع على عمل منفذ إيسين البري مع الجزائر

ليبيا – زار موسى الكوني النائب الثاني لرئيس المجلس الرئاسي برفقة وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش منفذ إيسين البري مع الجزائر.

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بيان صحفي صادر عن مصلجة الجمارك اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى استقبال الكوني والمنقوش من قبل رئيسي مركزي جمرك غات وجمرك مطار غات الدولي وعدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية بالمنفذ، ليتم تقديم شرح وافٍ عن دور المنفذ وأهميته لدى المواطن في غات.

وشدد القائمون على المنفذ على ضرورة تقديم الدعم للأجهزة القائمة على سير العمل بالمنفذ لافتتاحه أمام حركة المسافرين مع تقديم عدة مقترحات بخصوص المنافذ البرية والجوية بالمنطقة وسبل استغلالها، للمساهمة في التنمية وإمكانية تفعيل اتفاقية العبور الدولي وبالاخص اتفاقية العبور بين ليبيا والجزائر وإنشاء منطقة حرة.

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