حكومة الوحدة الوطنية تقرر إنشاء صندوق لإعمار مرزق بقيمة 500 مليون دينار

ليبيا – أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم 43 لسنة 2021 القاضي بإنشاء صندوق إعمار مدينة مرزق بقيمة 500 مليون دينار.

ووفقًا للمادة الأولى من القرار الذي طالعته صحيفة المرصد، يكون الصندوق سياديًا ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء ومقره في مدينة مرزق، فيما نصت المادة الثانية على أن يمول الصندوق بمبلغ 500 مليون دينار.

ووفقًا للمادة الثالثة يهدف الصندوق لإعادة إعمار وتأهيل المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثارها بمدينة مرزق، وبما يحقق الأهداف التنموية ومعالجة الأضرار الحاصلة في المباني والبنى التحتية وحصر وتقييم الأضرار التي لحقت المباني والمرافق العامة بالمدينة، وإجراء الصيانة وإعمار المناطق المدمرة.

وأضاف القرار: إن هذا يتم من خلال استخدام كافة الوسائل وبالتنسيق مع السلطات المحلية والمؤسسات والجهات الحكومية المعنية، فيما يعمل الصندوق على إعداد وتنفيذ خطط وبرامج مشاريع إعادة الإعمار وتنسيق الجهود بين كافة الجهات العاملة لمعالجة الأضرار التي لحقت بمدينة مرزق.

ودعا القرار القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للإسهام في مشاريع إعادة الإعمار أو تأهيل المنشآت والخدمات المتضررة، فيما يسعى الصندوق لتحديد أولويات الإعمار بما يكفل فتح المجال أمام إنشاء مناطق حضرية واستثمارية، واقتراح أسس وضوابط تقدير التعويض وآلية سدادها لكل منطقة.

وشدد القرار على عرض الأسس والضوابط على مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لاعتمادها وسداد قيمة التعويض المقدر، واقتراح بدائل للتعويض النقدي لاعتمادها من المجلس، فضلًا عن عمل الصندوق على التعاقد لإجراء الصيانة وأعمال الهدم والإزالة.

وبحسب القرار ينسق الصندوق مع السلطات المحلية والأجهزة التنفيذية المتعاقدة في شأن تنفيذ أو استكمال المشاريع الإسكانية وتخصيصها كتعويض عيني، وإعادة تخطيط المناطق المدمرة وتطويرها عمرانيًا بما يحقق أهداف خطة التنمية المستدامة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية