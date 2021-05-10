«العبَاني»: إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة شرطٌ لصحة صلاتنا

قال محمد العباني عضو مجلس النواب، إن: “السلاح، إنتشاره وإمتشاقه من قبل جماعات لا تأتمر بأوامر الدولة، يزيد من سطوة المليشيات وعتوّ بارونات الحرب، ورقعة إلإنفلات الأمني وإنتشار الجريمة، فلا أمن ولا أمان، ولا سلم ولا سلام، في مدينة مدججة بالسلاح يمتشفه رجال خارج سلطة الدولة”.

أضاف “العباني” في تدوينة بعد أيام من حصار مليشيات مقر إقامة المجلس الرئاسي لإجباره على إقالة وزيرة الخارجية ورئيس جهاز المخابرات: “وجود المليشيات في مدن معينة يخرجها عن القدرة على إستيعاب سلطة الدولة، السلطة تحتاج بيئة آمنة لتتفاعل وتنتج آثارا، وتنتقل سلميا عند اللزوم فالإحتكام إلى السلاح والخروج عن السلطة العامة لا ينتج إلا الفوضى، ولا يسمح بوجود بيئة مناسبة لعمل الدولة ومؤسساتها، نرفض المظاهر المسلحة خارج سلطة الدولة، ويزداد رفضنا عندما تكون هذه المظاهر لقوى ومرتزقة أجانب، إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب شرطا لصحة صلاتنا”.