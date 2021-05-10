“الرئاسي” يستقبل أعيان مصراتة وزليتن لبحث المصالحة الوطنية

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعضو المجلس موسى الكوني، أهمية المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين، خلال استقبال عدد من مشايخ وأعيان مدينتيْ مصراتة وزليتن، في مدينة طرابلس.

وشهد الاجتماع تقديم الضيوف التهنئة لـ”المنفي” بمناسبة شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

جاء هذا الاجتماع في إطار حرص المجلس الرئاسي على تحقيق واحد من أهم أهدافه والمتمثل في تعزيز جهود المصالحة الوطنية.

وأكد المشاركون في الاجتماع، أنهم سيواصلون تقديم المساندة الكاملة والدعم المطلق لجهود المجلس الرئاسي؛ حتى الوصول إلى الاستحقاقات المرتقبة بطريقة سلسة.

ووجّه المشايخ والأعيان دعوةً رسميةً للمجلس الرئاسي لزيارة زليتن ومصراتة، خلال الفترة القادمة.

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