«العيضة»: يجب أن تكون رواتب أهل الجنوب ثلاثة أضعاف ما يأخذه الشمال

أكد التواتي العيضة، عضو ما يعرف بـ«المؤتمر الوطني العام» سابقاً، أنه يجب منح أهالي الجنوب عدة مزايا، مشيرا إلى أن الأولوية في إعادة الإعمار يجب أن تذهب للجنوب.

وقال العيضة في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “يجب أن يكون لأهل الجنوب الليبي عدة مزايا”.

وأضاف “يجب أن تكون الرواتب لأهل الجنوب ثلاثة أضعاف ما يأخذه أهل الشمال، وأن يعفى أهل الجنوب من الضرائب والكهرباء أو أي رسوم أخرى مهما كان نوعها”.

وتابع “أن تكون الأولوية لأهل الجنوب في أي منح أو قروض استثمارية، وفي إعادة الإعمار، لابد أن تكون الأولوية للجنوب”.

واستطرد “كل من يرغب في الهجرة إلى الجنوب «إن وجد طبعاً». أهلاً وسهلاً به”.