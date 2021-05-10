الغارديان: المنقوش تتعرض لضغوط بعد توجيهها دعوة للقوات التركية والمرتزقة لمغادرة ليبيا

ليبيا – سلط تقرير إخباري نشرته صحيفة الغارديان البريطانية الضوء على ما تتعرض له وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش من ضغوط.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى إن هذه الضغوط تهدف لحمل المنقوش على الاستقالة، بعد أن تعرضت لسوء المعاملة الشخصية، رغم مرور عدة أسابيع على توجيهها دعوة للقوات التركية والمرتزقة السوريين التابعين لهذه القوات لمغادرة ليبيا.

وأضاف التقرير: إن المحامية المنحدرة من شرق ليبيا نجلاء المنقوش تحاول شق طريقها بصعوبة وسط مجموعة من القوى الخارجية الفاعلة في بلادها، ناقلًا عن مراقبين تأكيدهم أن النقد اللاذع الموجه لوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية يعرض حياتها للخطر، ويبين عدم قدرة البعض على استيعاب المرأة في السياسة.

هذا وكان السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند قد دافع عن المنقوش، داعيًا إلى وقف كافة الانتقادات لها. مبينًا أن دعوات وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الواضحة لرحيل القوات الأجنبية تصب في صالح السيادة والاستقرار المنشودين في البلاد.

ترجمة المرصد – خاص

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