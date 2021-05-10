«الأرصاد الليبية»: طقس معتدل على الساحل الشرقي وارتفاع الحرارة على أغلب المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً معتدلاً اليوم على مناطق ساحل الشمال الشرقي، بينما تميل درجات الحرارة للارتفاع على أغلب مناطق ليبيا هذا اليوم ويوم الغد مع رياح نشطة نسبيا خاصةً على مناطق الشمال الغربي.

قال “المركز” في بيان: “الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة في رأس أجدير، سرت، سهل الجفارة وجبل نفوسة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31 – 37) مْ ، ولا تتجاوز (29) مْ هذا اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت وتسجل ارتفاع على اغلب المناطق يوم الغد مع انخفاض ملحوظ يوم الأربعاء علي أغلب المناطق.

وتابع “المركز”: ” درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22 -28) مْ علي المناطق الساحلية، و تتراوح ما بين (32-36) مْ علي اجدابيا وجالو والجغبوب وتسجل ارتفاع بسيط خلال اليومين القادمين”.