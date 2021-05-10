وزيرة الثقافة تفتتح مركزين ثقافيين بغريان

ألقت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان، كلمة بمقر بلدية غريان بمناسبة افتتاح المركزين الثقافيين بن نصير ودغسات مساء أمس الأحد، بحضور وكيل ديوان بلدية غريان نصرالدين الفزاني، ومدير مكتب الثقافة والتنمية المعرفية سعيد محمد الأسود، ورئيس لجنة المصالحة الوطنية ولفيف من مسؤولي المدينة وأعيان ووجهائها وعميد جامعة غريان ورئيس مفوضية مؤسسات المجتمع المدني، وبحضور الوفد المرافق لها من مدراء الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة.

ورحبت الوزيرة في كلمتها بالحضور وحسن الاستقبال وأعربت عن سعادتها بافتتاح المركزين الثقافيين بن نصير وتغسات، مؤكدة في كلمتها أن هذا الإنجاز الثقافي الذي سعت إليه الوزارة الهدف منه النهوض بالملف الثقافي في كل بلديات ليبيا، قائلة “ثقافتنا هي هويتنا التي تعمل الوزارة حاليا على تعزيزها وإبرازها على المستوى الإقليمي والدولي”.

ودعت في ختام كلمتها على الإصرار والتفاني الجاد لتحقيق الازدهار، والرفعة لثقافتنا الوطنية والمعرفية.