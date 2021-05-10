تايمز أوف مالطا تكشف ملابسات اختفاء الميكانيكي المالطي في مدينة زوارة

ليبيا- كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” الناطقة بالإنجليزية عن ملابسات حادثة اختفاء الميكانيكي المالطي “جيسموند فيلا” في مدينة زوارة.

ووفقًا للتقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، فقد أكدت مصادر للصحيفة المالطية الإبلاغ عن “فيلا” ذي الـ45 عامًا والمعرفوف باسم “البلغارو” تم القبض عليه في مدينة زوارة من قبل قوات الردع الخاصة للاشتباه في تورطه في تهريب البشر والمخدرات.

وأضافت المصادر: إن قوات الردع الخاصة نفذت عملية إلقاء القبض بعد تلقيها بلاغًا عن مكان وجود “فيلا” من ليبي قبض عليه قبل أيام قليلة، مبينة أن “البلغارو” معروف جيدًا لأجهزة إنفاذ القانون المحلية، للاشتباه بلعبه دورًا مهمًا في تهريب شحنات الحشيش المخدرة عبر مجاميع إحرامية تمارس تهريب البشر.

ووفقًا للمصادر، تتعاون وكالات إنفاذ القانون المالطية مع نظيرتها في ليبيا وتتبادل المعلومات الاستخباراتية حول نشاط المخدرات في المنطقة منذ عدة أشهر، ومن بينها تقارير أمنية حددت كون “فيلا” متهم بارز تم اعتباره متعاونًا مع الشرطة خلال العام 2016 في محاكمة متهمين آخرين في تهريب الحشيش.

وبحسب المصادر تتواصل السلطات الأمنية في مالطا مع نظيرتها الليبية استعدادًا لمواجهة “فيلا” الإجراءات القانونية الواجبة في ليبيا، مع إمكانية التواصل لتسليمه لبلاده، فيما أفاد السفير المالطي في العاصمة طرابلس “تشارلز صليبا” أن فيلا لم يتم توجيه اتهام رسمي له بعد بارتكاب أي جرائم.

وأضاف السفير: إنه لا يوجد أي دليل يدعم إدعاءات زوجة “فيلا” بشأن تعرض الأخير لسوء المعاملة؛ إذ تتابع السفارة كافة التطورات بشأن قضيته، وهو ما ينفي ما ورد على لسان الزوجة في تقرير سابق نشرته صحيفة “لوفين مالطا” الناطقة بالإنجليزية تابعته وترجمته صحيفة المرصد عن اختطاف الزوج.

ترجمة المرصد – خاص

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