«مكافحة الأمراض»: 256 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 340 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 340 مصابا، بينما توفت حالتان، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا