 انتهاء أعمال تنظيف كورنيش طبرق من المازوت

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الاثنين، الانتهاء من عمليات تنظيف شاطئ مدينة طبرق، الذي تلوث جراء تسرب مادة المازوت من محطة كهرباء البخارية مطلع الأسبوع الماضي.

ونفذت أعمال التطهير التي استمرت لثمانية أيام متواصلة فرق تابعة للشركة وشركة الخليج العربي “أجوكو”، وفق تعليمات المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال رئيس لجنة مكافحة التلوث بشركة البريقة، عبدالباسط موسى، إنه جرى إزالة التلوث من كامل الشاطئ والخليج، والتخلص من مادة المازوت المسربة بالطرق العلمية القياسية بنسبة 90%، وجارٍ التعامل مع بواقي التسرب بمحيط المحطة البخارية وإنهاء عمليات اللجنة.

كما ساهمت في أعمال التنظيف شركتي سرت و رأس لانوف من خلال توفير المعدات الخاصة بمكافحة و تطويق التلوث.