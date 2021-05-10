بوقعيقيص: التبو مكون ليبي وكذلك الطوارق وهم ليسوا فقط حراس حدود ومقاتلين

ليبيا – قالت المحامية المشاركة في الحوار الليبي آمال بوقعيقيص إن أقرب دولة لأطراف الجنوب الليبي البعيدة عن الشرق والغرب هي الجزائر، ومعبر سيين ومعبر غدامس إليها مغلقيان منذ سنوات.

بوقعيقيص أضافت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تخيلوا معي الذي سيحدث لو كان راس جدير أو السلوم مغلقين، وكلنا يعرف الحاجات الإنسانية للجوار المتاخم في غياب الدولة الكامل”.

وتابعت: “وعلمت أن التبو ممنوعون من البعثات الدبلوماسية، التبو مكون ليبي وكذلك الطوارق، فهم ليسوا فقط حراس حدود ومقاتلين، ويأتي البعض للتشكيك في دوافع زيارة وزيرة الخارجية للجنوب، وما زالت طازجة في الذاكرة زيارة وزير خارجية الجزائر للجنوب التي تمت من وقت قريب دون علم أو إخطار الحكومة الليبية، أفيقوا يا ذوي الأفق الضيق والرؤية القاصرة، المسألة أكبر من البروباغندا ولكنكم لا تبصرون”

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية